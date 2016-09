Terremoto: Bordonali, tre tecnici bresciani tra volontari zone colpite

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 30 set. (AdnKronos) - Ci sono anche tre tecnici bresciani fra i tanti volontari che, nell'ultimo mese, si sono recati nelle zone terremotate del Centro Italia per verificare l'agibilità degli edifici. Lo comunica in una nota Simona Bordonali, assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, precisando che si tratta di Alberico Ferro, Davide Colosio e Davide Braga. I primi due hanno verificato l'agibilità di oltre 50 edifici a Norcia (dal 18 al 25 settembre), mentre Braga è partito sabato 24 settembre e rientrerà il primo ottobre.Tutti e tre i tecnici avevano già maturato esperienza durante le emergenze sismiche di Salò, dell'Emilia e Mantova, del Molise e dell'Abruzzo: "La collaborazione tra la Regione Lombardia e il Dipartimento nazionale di protezione civile - ha detto Bordonali incontrando i tre questa mattina - è costante e l'aiuto che stiamo portando è concreto e reale". E' "il modo migliore per dimostrare solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto". "Ringrazio tutti i funzionari lombardi che sono al lavoro nelle terre colpite dal sisma", ha concluso Bordonali assicurando che "la Lombardia continuerà a mettere a disposizione le proprie professionalità ed eccellenze per aiutare queste popolazioni anche nella fase della post emergenza".

