Sottosegretario De Vincenti, il Mater Biotech eccellenza a livello internazionale

Rovigo, 30set. (AdnKronos) - Lo stabilimento Mater Biotech di Novamont "ė una realtà produttiva all'avanguardia, un'eccellenza a livello internazionale". Così il sottosegretario allo Sviluppo economico Claudio De Vincenti in un video messaggio inviato in occasione dell'inaugurazione dell'impianto di Bottrighe. La chimica verde, aggiunge De Vincenti, "vede Novamont, ma anche Mossi & Ghisolfi e Versalis, leader nel contesto internazionale, frutto di una grande tradizione italiana di competenze nel campo della chimica. Una grande tradizione che oggi punta all'innovazione per rilanciarsi nel quadro di un rinnovamento profondo dell'industria" che guarda ad uno sviluppo sostenibile integrato nei territori. Proprio per questo, ricorda De Vincenti, "il governo italiano ai primi di settembre ha lanciato la proposta di una strategia nazionale per la bio economia nel quadro di utilizzo dei fondi strutturali europei". Il gruppo di lavoro che è stato costituto ha mandato di elaborare un documento entro ottobre che dovrà poi essere approvato.

