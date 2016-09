Sostenibilità: Renzi, Mater-Biotech conferma nostra leadership biotecnologie

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Rovigo, 30 set. (AdnKronos) - "Desidero congratularmi con i vertici dell'azienda per il grande investimento fatto sul territorio, augurando inoltre a tutti i dipendenti i migliori successi per il prossimo futuro. Sono certo che l'impianto di Mater-Biotech rappresenterà l'occasione per confermare ancora una volta la leadership del nostro Paese nel campo delle biotecnologie, assicurando anche grandi opportunità per la comunità locale". Così il presidente del Consiglio Matteo Renzi in un telegramma inviato a Catia Bastioli, amministratore delegato Novamont, in occasione dell'inaugurazione dello stabilimento di Bottrighe (Rovigo), il primo al mondo dedicato alla produzione di biobutandiolo.

