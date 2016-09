Sindaco Adria, a Bottrighe taglio nastro importante per ecoomia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Rovigo, 30 set. (AdnKronos) - "Il comune di Adria conta 20mila abitanti e 5 anni fa quando ci ė stata proposta questa avventura abbiamo capito l'opportunità di sviluppo per il territorio e l'occupazione. Davanti ad un progetto così innovativo dunque abbiamo cercato in fase di approvazione, nonostante la burocrazia, di essere vicini all'azienda e oggi tagliamo un nastro importante per la nostra economia". Così il sindaco di Adria (RO), Massimo Barbujani, in occasione dell'inaugurazione dello stabilimento Mater Biotech di Novamont a Bottrighe.

