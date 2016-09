Sicilia: Ance a Cantone, in Codice appalti anomalie da correggere (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Un fenomeno che l’Ance ha già segnalato all’Anac. "Le imprese di normali dimensioni, dunque, in questa fase vengono tagliate fuori dal mercato dei lavori pubblici - denuncia il vice presidente di Ance Sicilia -. Per questo chiediamo che sia consentito di utilizzare lo strumento dell’appalto integrato per progetti definitivi varati entro il 19 aprile scorso". E a proposito di corruzione il Codice "solo nelle gare di importo fino a 1 milione di euro riesce ad evitare, con la loro automatica esclusione – ha aggiunto Ferrara –, le offerte anomale dai ribassi elevati, quelle cioè dietro le quali quasi sempre si nascondono illegalità e mafia. E c’è da notare che stranamente questa tipologia di bandi rappresenta l’84 per cento di quelli rimasti fermi dopo l’entrata in vigore della riforma: l’Anac dovrebbe verificare come mai le pubbliche amministrazioni stiano tardando ad espletare queste gare".Fra le altre richieste di modifica già presentate dall’Ance alle commissioni Lavori pubblici e Ambiente di Senato e Camera: assegnare il diritto di subappaltare lavori per il 30 per cento di importo della categoria prevalente, e per il 100 per cento delle categorie scorporabili così come indicano le ultime pronunce della Corte Ue che tendono a non imporre un limite al subappalto; estendere l’esclusione automatica delle offerte anomale alle gare per importi fino a 2,5 milioni di euro e scegliere i commissari di gara tramite sorteggio esterno; prendere in considerazione gli ultimi dieci anni d’attività e non cinque per comprovare i requisiti di un’impresa, tenuto conto della perdurante crisi.

