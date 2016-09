Scuola: Mattarella, patto nazionale contro rassegnazione e pessimismo/Adnkronos (4)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Mattarella chiede poi un altro "grande patto tra scuola, famiglia, Forze dell’ordine, magistratura, mondo dei media e dello spettacolo", per "reprimere" ma "soprattutto prevenire" il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Un'azione che richiede anche comportamenti adeguati degli adulti, per evitare che un "linguaggio violento e offensivo" si traduca "nell’universo adolescenziale, in una spinta emulativa, in un sostanziale via libera". Agli studenti, in particolare, il Presidente della Repubblica ricorda che "essere prepotenti con i più deboli non è sintomo di forza, ma di viltà. I bulli sono una piccola minoranza. Sono ragazzi infelici e pieni di problemi. Fate valere con loro la vostra forza tranquilla: quella della solidarietà e dell’amicizia. Vincerete voi questa sfida".Alla scuola in generale, poi, il compito di "portare la propria etica civile nella realtà della comunicazione immediata e globale, quella nella quale vivono i suoi studenti. Portare cultura e valori nel web e nei social: questo è un orizzonte a cui la scuola deve saper guardare".

