Scuola: Mattarella, patto nazionale contro rassegnazione e pessimismo/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Ma serve anche l'impegno dei partiti politici, che non devono "rinunciare ai propri punti di vista sulla scuola", ma debbono "impegnare positivamente l’attenzione più alta ai suoi problemi e alla sua specificità. Non avremo forte crescita dell’occupazione, senza un sistema formativo sempre più efficiente. Non avremo una società migliore senza una scuola che migliori costantemente".Il Capo dello Stato sottolinea quindi positivamente le novità introdotte per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, "un’innovazione che può aiutare i giovani a entrare più consapevolmente nel mercato del lavoro scoprendo sul campo le proprie attitudini. Occorrerà valutare con occhio serenamente attento l’efficacia di questa sperimentazione appena avviata", perchè "anche le formule migliori, per aver successo, hanno bisogno di una concreta attuazione adeguata".Bene anche "la decisione del governo di stanziare ulteriori e importanti cifre per la messa a norma degli edifici scolastici. L’auspicio condiviso è che il piano proceda con la massima celerità e la massima efficacia possibile".

