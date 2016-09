Scuola: Mattarella, patto nazionale contro rassegnazione e pessimismo/Adnkronos (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Ai docenti innanzi tutto, che Mattarella invita "a mantenere entusiasmo e il senso della loro alta missione, come stanno facendo in questi giorni. Il loro compito comporta molti sacrifici con un trattamento talvolta inadeguato ma è affascinante e di straordinaria importanza".Il personale non docente deve invece "sentirsi parte essenziale di un progetto educativo ambizioso e fondamentale per la vita della società", mentre gli studenti debbono saper essere "attivi, partecipativi, propositivi. Se qualcosa non funziona, cercate di colmare le carenze con il vostro entusiasmo e la vostra iniziativa: questo -sottolinea il Capo dello Stato- vi conferirà maggior titolo per indicare le carenze e chiedere gli interventi necessari".Il Presidente della Repubblica rivolge poi un'esortazione particolare ai genitori, "che sono partecipi a pieno titolo del sistema educativo, non possono né delegare totalmente alla scuola l’educazione dei propri figli, rinunciando a un proprio e specifico dovere e neppure considerare la scuola, i presidi, i docenti come un mondo quasi in contrapposizione o addirittura ostile al proprio figlio. L’eccessivo rigore non fa bene alla crescita dei ragazzi, ma il permissivismo indifferente, che giustifica ogni comportamento, produce frutti negativi. E’ necessaria molta collaborazione tra genitori e docenti".

Adnkronos