Scuola: Mattarella, partiti si fronteggino per risolvere problemi

Sondrio, 30 set. (AdnKronos) - "Alle forze politiche che quotidianamente si fronteggiano, in Parlamento o nella società, sulle tante e delicate questioni per la vita del nostro Paese, vorrei chiedere non certo di rinunciare ai propri punti di vista sulla scuola, ma di impegnare positivamente l’attenzione più alta ai suoi problemi e alla sua specificità". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurando il nuovo anno scolastico al Campus di Sondrio.

Adnkronos