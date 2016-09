Scuola: Mattarella, bene alternanza con lavoro, pazienza per risultati

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Sondrio, 30 set. (AdnKronos) - "L’alternanza scuola-lavoro è un’innovazione che può aiutare i giovani a entrare più consapevolmente nel mercato del lavoro scoprendo sul campo le proprie attitudini". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurando il nuovo anno scolastico al Campus di Sondrio."Si tratta di un’innovazione -ha ricordato il Capo dello Stato- che ci avvicina all’Europa. I dati ci dicono che in Italia soltanto il 4% dei giovani tra i 15 e i 29 anni ha fatto un’esperienza di alternanza tra studio e lavoro. Negli altri grandi Paesi dell’Unione si supera il 20%. Occorrerà valutare con occhio serenamente attento l’efficacia di questa sperimentazione appena avviata e che ci auguriamo tutti che porti i frutti sperati, con una effettiva attuazione. Anche le formule migliori, per aver successo, hanno bisogno di una concreta attuazione adeguata".Mattarella ha poi sottolineato la necessità di una "maggiore e più diretta collaborazione" tra scuola e università, visto che "sembra quasi, alle volte, che l’università non si collochi più come il naturale proseguimento dell’esperienza delle scuole superiori: e che sia difficile il raccordo tra gli strumenti appresi a scuola e l’insegnamento universitario".

