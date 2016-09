Salute: il sondaggio, 1 bimbo su 3 affidato ai nonni tutti i giorni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos Salute) - I nonni hanno un ruolo sempre più prezioso all’interno delle famiglie italiane: se ne avesse la possibilità, l'83% delle mamme vorrebbe l’aiuto dei nonni per l’accudimento dei figli, importanti per la loro crescita ed educazione secondo l’88%. Un desiderio che spesso diventa realtà: 1 bambino su 3 viene affidato ai nonni quotidianamente (30%) o saltuariamente (33%). Queste sono alcune delle considerazioni emerse da un sondaggio condotto online su un campione di oltre 800 mamme in occasione della Festa dei nonni.L’indagine ha inoltre chiesto il parere delle mamme su come la presenza di un animale da compagnia, molte volte introdotto in famiglia grazie ai nonni, influisca positivamente sul rapporto con i nipoti. Dai dati emerge che secondo il 91% degli intervistati, la presenza di un animale domestico arricchisce il rapporto tra bambini e nonni, rendendo questi ultimi felici e più affettuosi. Le mamme sono state intervistate da Purina, azienda di riferimento del settore Petcare in Italia, in collaborazione con FattoreMamma, network di genitori e blogger, per valorizzare il rapporto tra bambini e animali da compagnia al lancio della XII edizione di 'A Scuola di PetCare', campagna educativa per sensibilizzare le nuove generazioni a una relazione responsabile con i pet. In particolare quest’anno l’obiettivo del progetto è richiamare l’attenzione sul rapporto tra i pet e i nonni, punto di riferimento per la famiglia moderna e per l’educazione dei più piccoli.In vista della Festa dei nonni e per riflettere sulla relazione che si stabilisce tra nonni e nipoti, anche grazie alla presenza di un animale da compagnia, sabato 1 ottobre, in collaborazione con FattoreMamma, verrà promossa a Milano una giornata formativa e ludica rivolta alle famiglie, che vedrà la partecipazione di esperti veterinari e nutrizionisti. Per partecipare basta iscriversi gratuitamente al seguente link: http://www.fattoremamma.com/cari-nonni-vi-presento-il-mio-amico-a-quattro-zampe.

