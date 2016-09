Salute: 13,2 mln di nonni in Italia, le '7C' da fare coi nipoti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos Salute) - Meno culle in Italia, "e dunque meno neononni. Negli ultimi 5 anni il calo della natalità ha portato a 300 mila nonni alle prime armi in meno, ma il numero complessivo di questo esercito di preziosi aiutanti dei genitori è aumentato di 700 mila unità dal 2012, a causa della longevità dei nostri anziani. Dunque oggi abbiamo 13,2 mln di nonni in Italia, molti dei quali esperti e avanti negli anni". Lo calcola il pediatra di Milano Italo Farnetani, ordinario alla Libera Università Ludes di Malta, che in vista della Festa dei nonni - in programma il 2 ottobre - stila le '7C' per "nonni attivi e longevi"."Il legame fra nonno e nipote è importante per entrambi, e in particolare per il primo è un elisir di vitalità - dice il pediatra all'AdnKronos Salute - Ecco perché è importante coinvolgere i nonni e le nonne nella vita dei nipoti: li aiuteranno a costruire radici e far volare le loro giovani ali, e ne beneficeranno in salute", assicura Farnetani che ha messo insieme dei consigli per i nonni italiani:1) Camminare. "Portare a spasso il nipote, al parco o anche nel quartiere, fa bene ad entrambi: i piccoli stanno all'aperto e gli anziani in movimento, interrompendo l'immobilità che, dopo una certa età, rischia di tradursi in disabilità".2) Cane. "Averlo permette al nipote di crescere imparando a gestire un animale e al nonno di uscire di casa con regolarità e di beneficiare delle coccole di un amico fedele. Si è visto poi che i proprietari di cani avanti negli anni sono meno inclini a soffrire di ipertensione e ipercolesterolemia rispetto ai coetanei";3) Ciclismo. "I nonni che se la sentono possono portare a passeggio in bimbi i nipotini: un'attività fisica divertente di cui beneficeranno entrambi";4) Cibo. "I pasti preparati dalla nonna sono fra le memorie più indimenticabili di un bambino. E da alcuni studi si è visto che al top ci sono le polpette fatte in casa. I nonni hanno un ruolo importante nell'impostare il gusto dei nipoti e nel proporre piatti sani e gustosi della tradizione mediterranea";5) Casa. "Anche le visite a casa dei nonni sono importanti: per gli anziani dal punto di vista della socialità, per i nipoti servono a costruire le loro radici";6) Compagnia. "Meglio di un pomeriggio al pc, o davanti alla televisione. Fare compagnia ai nipoti, preparare una merenda mentre studiano, è un momento prezioso per la vita del nonno e del ragazzino".7) Coccole. "E' all'ultimo posto, ma forse dovrebbe essere al primo: il potere delle coccole è importante, e lo scambio di affetto con il nipote e un elisir anti-invecchiamento", conclude il pediatra.

