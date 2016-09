Roma: Ferrara, auguri a Mazzillo, vogliono farci apparire divisi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Ho letto un lancio dell'agenzia Adnkronos in base alla quale sarei stato 'protagonista di una vera e propria sfuriata' per la nomina di Andrea Mazzillo all'assessorato al Bilancio. Niente di più falso. E' l'ennesimo tentativo di farci apparire divisi". Così su Fb il capogruppo M5S in Aula Giulio Cesare, Paolo Ferrara, smentisce quando riportato da fonti M5S all'Adnkronos, che tuttavia conferma quanto scritto."Nel caso specifico io e Andrea Mazzillo - prosegue Ferrara - oltre ad aver condiviso l'esperienza comune all'interno del M5s, siamo in ottimi rapporti e c'è stima reciproca. Lavoriamo insieme in Campidoglio da oltre tre mesi e insieme abbiamo affrontato la sfida vincente della campagna elettorale a sostegno di Virginia. Basta con queste invenzioni. Approfitto per fare pubblicamente i miei più cari auguri ad Andrea per il suo nuovo incarico".

Adnkronos