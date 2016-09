Roma: è già tensione M5S su Mazzillo, nel mirino passato in Pd, sfuriata Ferrara (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - La retribuzione di Mazzillo, di poco meno di 90mila euro, aveva visto la sommossa di diversi consiglieri che avevano chiesto a Raggi una sforbiciata degli 'stipendi d'oro', tra questi anche quello di Romeo. Un 'taglio' di fatto mai arrivato, in barba alle polemiche e alle richieste degli eletti nelle file del M5S.Già all'epoca Ferrara, anche lui di Ostia, aveva mosso critiche sul passato di Mazzillo, contestando all'assessore in pectore di essere stato vicino ai dem, 'rei' di aver governato il municipio commissariato per mafia un anno fa. Era stato proprio Ferrara a far saltare, raccontano fonti M5S, la candidatura a consigliere dello stesso Mazzillo, poi divenuto mandatario elettorale durante la campagna vittoriosa della sindaca nonché componente del comitato al Bilancio del M5S per Roma durante le elezioni.I membri del direttorio che domani, fatta eccezione per Alessandro Di Battista, saranno riuniti a Mirandola dove non è escluso arrivi anche Beppe Grillo, hanno appreso della presunta nomina di Mazzillo solo stamani, dai lanci di agenzia. Alcuni restando letteralmente di ghiaccio davanti a una scelta che risulta per molti divisiva. "Speriamo che questa agonia finisca prima possibile - sbotta una deputata chiedendo il riserbo, "sa, ce lo ha chiesto Grillo..." - ma Renzi ha capito che gli conviene tenere in piedi la Raggi almeno fino alle politiche: è l'unico modo che ha per vincerle. Altro che bello, bellissimo...".

Adnkronos