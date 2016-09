Roma: è già tensione M5S su Mazzillo, nel mirino passato in Pd, sfuriata Ferrara

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos) - Individuato il nome, già saltano fuori critiche e problemi. Andrea Mazzillo, secondo i rumors prossimo assessore al Bilancio della giunta Raggi, apre una nuova falla nel Movimento 5 Stelle. Tanto che la conferma che sarà lui il neo assessore manda su tutte le furie il capogruppo del M5S in Aula Giulio Cesare, Paolo Ferrara, a quanto apprende l'Adnkronos protagonista di una vera e propria sfuriata - presenti altri consiglieri- in cui non ha risparmiato critiche durissime contro Mazzillo prima di allontanarsi dal Campidoglio senza rilasciare commenti ai cronisti. Ma i contraccolpi arrivano fino in Parlamento. "Se Raggi lo aveva nominato nel suo staff - sbotta una deputata - vuol dire che aveva il suo curriculum sotto gli occhi da mesi. E' una porcata incredibile..". Il motivo di tanto livore? Innanzitutto il passato di Mazzillo nel Pd di Osta, candidato col centrosinistra nella lista civica di Walter Veltroni. Ma anche l'accusa, mossa da molti parlamentari romani compresi i membri dell'ormai ex mini-direttorio, di esser stato, assieme a Salvatore Romeo, l''assessore al Bilancio ombra' di Marcello Minenna, "spinto a rassegnare le dimissioni da una situazione insostenibile", lamenta un altro parlamentare di spicco. Mazzillo, d'altronde, era finito nel mirino degli 'anti-Raggi' già per lo stipendio percepito per il suo ruolo nello staff della sindaca. (segue)

