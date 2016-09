Roma: Colomban candidato a sostegno Zaia nel 2010

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos) - Massimo Colomban, neo assessore alle Partecipate del Comune di Roma, è stato candidato nel 2010 a sostegno di Zaia governatore, in lista con 'Alleanza di Centro-Democrazia Cristiana'. Colomban, come consultabile dal sito del ministero dell'Interno, corse nella circoscrizione Treviso e ottenne 1.159 voti, primo della sua lista anche se le preferenze ottenute non gli furono sufficienti ad entrare in consiglio regionale. Nel 2010 anche il M5S si candidò in Veneto con David Borrelli candidato presidente, ottenendo solo il 3,16% dei voti. Da precisare, tuttavia, che le regole del M5S prevedono solo per gli eletti il divieto ad aver corso con altri partiti o movimenti contro i 5 Stelle in precedenti tornate elettorali. Sia la nomina di Colomban che quella di Andrea Mazzillo al Bilancio non collidono, dunque, con i paletti che regolano il Movimento.

Adnkronos