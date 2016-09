Referendum: Sinistra Italiana, ambasciate per Sì, Gentiloni chiarisca

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos) - Sinistra Italiana ha chiesto di incontrare il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, "dopo le polemiche e le proteste per il contributo di alcune sedi diplomatiche italiane alla campagna del Sì e del Pd". La lettera e' sottoscritta dai capigruppo al Senato e alla Camera Loredana De Petris e Arturo Scotto, e dai vicepresidenti delle commissioni esteri di Montecitorio e Palazzo Madama, Erasmo Palazzotto e Peppe De Cristofaro. "Non puo' non destare forte preoccupazione -si legge nel testo- che un ambasciatore si presti ad essere protagonista di eventi organizzati da partiti politici o prendere parte a campagne elettorali. E' una questione di inopportunita', legata alla tradizione del nostro Paese e che non puo' non porsi anche sulla scia di quanto previsto dall’articolo 98 della Costituzione, terzo comma, che stabilisce che anche per i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero si possano stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi a partiti politici". "Per queste ragioni -scrivono i parlamentari di Si- Le chiediamo quindi un incontro per esporre le nostre preoccupazioni rispetto ai recenti comportamenti della Ministra delle riforme e degli Ambasciatori di Argentina e Canada". Nella lettera a Gentiloni si ricorda il caso dell'ambasciatore italiano in Canada che partecipera' il prossimo 3 ottobre ad una manifestazione del Pd a Toronto e il il contributo organizzativo dell'ambasciata e della titolare di Buenos Aires alle manifestazioni referendarie in Argentina della ministra Boschi. "Sinistra Italiana si augura che nelle prossime ore giunga un chiarimento netto dalla Farnesina, in caso contrario verranno messe in atto altre iniziative di carattere istituzionale, ma non solo, a difesa del pluralismo e per il rispetto della legalità".

