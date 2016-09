Referendum: Marchini, se resta Italicum voto No

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Ad oggi non si può non mettere insieme la riforma costituzionale e la riforma elettorale: se non si tocca la riforma elettorale non posso che votare no". Lo ha detto Alfio Marchini a Radio Capital. "Renzi ha un'intelligenza sufficiente per comprendere che piuttosto che fare un plebiscito sulla sua persona - continua Marchini- "potrebbe mettere in campo uno strumento elettorale più idoneo a governare il paese. Credo sia quella la strada da percorrere. In ogni caso, comunque, non credo che crollerà il mondo dopo questa consultazione."

