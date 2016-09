Referendum: Gozi, riforma di tutti, anche di elettori di destra

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos) - "La riforma appartiene non a una persona o a un partito ed è giusto che chi la difende la proponga a tutti gli italiani e quindi anche agli elettori di destra perchè la Costituzione è patrimonio di tutti". Lo dice Sandro Gozi, sottosegretario alla presidenza del consiglio, all'assemblea di Campo democratico alla sede del Pd. Per Gozi la compagine dei sostenitori del No è "un'armata Brancaleone che va da Gasparri e Brunetta a Fassina, da Salvini a Di Maio e Di Battista" e che non ha fondamenta nel merito del referendum ma ha "come unico scopo contrastare il premier Renzi".Per questo, aggiunge, "dobbiamo batterci perchè ci sia una buona informazione sui contenuti del referendum, perchè si possa votare con coscienza. Penso che questo sia il momento di una svolta epocale e non dobbiamo fallire il nostro appuntamento con la storia, perchè la sconfitta ci potrebbe costare carissimo, non per il premier, non per il partito, ma in termini di democrazia".

Adnkronos