Referendum: Casini, appello Renzi a moderati va nel binario giusto

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Francamente non riesco a capire a chi può dar fastidio l'appello di Renzi per il Sì al referendum rivolto ai moderati, se non a chi ha deciso che è meglio perderlo il referendum. Abbiamo sempre sostenuto che la campagna referendaria non può coincidere con il Congresso del Pd e a questo proposito le parole di Renzi non possono che mettere la questione sul binario giusto". Lo dice Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione Affari Esteri del Senato.

