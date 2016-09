Referendum: Calderoli, Boschi comizio pro Sì a Buenos Aires, c'è foto su Fb

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Il ministro Boschi si sta rivelando una sorta di ‘dottor Jekyll e miss Hyde'. Due giorni fa è stato proprio il sottoscritto ad aver rivelato all'aula del Senato che il ministro Boschi era in tour elettorale in Sud America per conquistare alla causa del Sì i tanti italiani all’estero che vivono negli Stati sudamericani. L’indomani l’ufficio stampa del ministero della Boschi ha diramato una nota per spiegare che quella del ministro era una missione istituzionale che non prevedeva incontri di partito". Lo dichiara Roberto Calderoli della Lega. "Peccato che a smentire la precisazione sia poi stata la stessa Boschi che ha postato sul suo profilo Facebook una foto eloquente, di lei che parla ad una platea di italiani, in un evidente comizio elettorale, accompagnata da un’altrettanto eloquente frase di conferma: ‘A Buenos Aires per raccontare come stiamo cambiando il Paese. Per un’Italia più semplice #bastaunsì’. Basta un si? Alla faccia della missione istituzionale...", sottolinea."Data la situazione le dimissioni della Boschi dovrebbero essere un atto dovuto, ma a questo punto non vale nemmeno la pena di chiederle perché a sfiduciarla sarà il popolo italiano il 4 dicembre. Del resto anche lei, in ossequio al suo capo Renzi, aveva detto che se avessero prevalso i No si sarebbe ritirata dalla politica: per cui accontentiamola!", conclude Calderoli.

Adnkronos