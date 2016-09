Porto Civitavecchia, oggi giornata record con 17 navi ormeggiate e 20mila passeggeri

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Civitavecchia, 30 set. - (AdnKronos) - Giornata record di navi operative al posto di Civitavecchia. Oggi sulle banchine dello scalo sono presenti ben 17 navi divise tra crociera, ro/ro e navi cargo. Sono 7 le navi da crociera che, oltre ad aver provveduto all’approvvigionamento, hanno imbarcato e sbarcato circa 20mila passeggeri. Una delle navi da crociera è stata eccezionalmente ormeggiata alla banchina 18 poiché il terminal crocieristico era al completo. Fondamentale è stato il lavoro svolto da tutte le componenti del sistema portuale, sinergicamente impegnate nelle operazioni dello scalo per garantire un alto livello qualitativo dei servizi. Il personale della Compagnia Portuale, infatti, sta operando a pieno ritmo impegnando interamente il proprio organico.Il Porto di Civitavecchia, nonostante la crisi economica, continua a rimanere leader nel settore delle crociere e punto di riferimento per le autostrade del mare e per il traffico commerciale, prevalentemente quello delle autovetture.

Adnkronos