Palermo: cade da solaio mentre gioca, ferito 13enne

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Un bambino di 13 anni è rimasto ferito, a Palermo, dopo essere precipitato da un solaio. L'incidente è avvenuto nei pressi di piazza Bologni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 13enne è caduto nel vuoto da circa tre metri di altezza, mentre giocava con alcuni coetanei, forse dopo essersi arrampicato sulla tettoia per recuperare un pallone. Immediatamente soccorso, è stato trasportato all'Ospedale dei bambini. Nella caduta ha riportato diverse ferite, ma non è in pericolo di vita.

