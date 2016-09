Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (6)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Roma. Il debito pubblico della Francia è aumentato nel secondo trimestre, rimanendo ben al di sopra della soglia del 60 per cento fissato dal trattato di Maastricht. Lo indicano i dati dell''Istituto nazionale di statistica Insee. Il debito delle amministrazioni pubbliche è salito al 98,4 per cento del prodotto interno lordo nel secondo trimestre, rispetto al 97,6 per cento di un anno fa. Il rapporto era al 97,5 per cento nei tre mesi precedenti. Il debito pubblico netto è salito all'88,3 per cento del Pil, contro il 87,7 per cento del primo trimestre.

Adnkronos