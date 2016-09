Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (5)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Roma. L'assemblea degli obbligazionisti di Snam ha approvato la separazione di Italgas da Snam, mediante un’operazione unitaria e sostanzialmente contestuale, da realizzarsi presumibilmente entro il 31 dicembre 2016. E' quanto si legge in una nota. L'operazione prevede, tra l’altro, la scissione parziale e proporzionale e la conseguente quotazione presso il Mercato telematico azionario di Milano della società beneficiaria della scissione, che andrà a detenere direttamente l’intero capitale sociale di Italgas Reti. L’86,21% del nozionale in circolazione delle obbligazioni è intervenuto in assemblea e il 99,69% del nozionale delle obbligazioni rappresentate in assemblea ha votato a favore. L’operazione è stata approvata dall’assemblea straordinaria degli azionisti Snam che si è tenuta il primo agosto scorso.

