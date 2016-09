Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (4)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Roma. Prosegue la crescita del numero dei giovani presi in carico e di quello dei giovani ai quali è stata offerta un’opportunità concreta tra quelle previste da Garanzia Giovani. Secondo i dati del ministero del Lavoro, al 29 settembre, i presi in carico sono 774.401, 7.037 in più della scorsa settimana, con un incremento del 34,7% rispetto al 31 dicembre 2015, data che segna la conclusione della fase uno del programma; tra questi, sono 393.430 quelli cui è stata proposta almeno una misura del programma, 3.618 in più della scorsa settimana, con un incremento, rispetto al 31 dicembre 2015, del 54,7%. Aumenta anche il numero dei giovani che si registrano: sempre al 29 settembre, gli utenti complessivamente registrati sono 1.163.701, 10.082 in più della scorsa settimana, con un incremento del 27,3% rispetto al 31 dicembre 2015. I giovani registrati, al netto delle cancellazioni, sono 997.127. Quanto ai dati sul SELFIEmployment, al 28 settembre, dopo l’entrata in vigore (il 12 settembre) del nuovo format on line per la presentazione delle domande -che consente l’accesso al finanziamento agevolato anche ai giovani che non abbiano concluso un percorso di accompagnamento finalizzato all’autoimprenditorialità- i giovani che hanno iniziato l’iter on-line per l’ammissione al finanziamento sono 435; 217 sono le domande in fase di valutazione dall’avvio del progetto.

Adnkronos