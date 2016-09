Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Roma. A settembre euro-coin ha segnato un nuovo, lieve aumento, a 0,34 (da 0,32 in agosto), tornando sul livello del marzo scorso. E' quanto indica la Banca d'Italia in una nota. Gli effetti derivanti dal nuovo miglioramento dei mercati azionari, dopo la forte volatilità registrata nei mesi precedenti, hanno prevalso su quelli associati alla flessione della produzione industriale e alla persistente debolezza della dinamica dei prezzi. Euro-coin, sviluppato da Bankitalia, fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. Euro-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del pil depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).

