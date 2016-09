Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (10)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Roma. "Grazie al digitale lo strumento assicurativo può contribuire a rendere efficiente l'intero sistema di welfare, ma ogni assicurato genera big data che, se da un lato producono vantaggi, pongono un problema di riservatezza". Così Salvatore Rossi, presidente dell'Ivass e direttore generale della Banca d'Italia, nell'intervento introduttivo del convegno 'The insurer of change - Riconfigurare la Compagnia nell'era digitale', in corso a Milano. "Per la Banca d'Italia e per l'Ivass - continua Rossi - che sono i regolatori del settore bancario e assicurativo, la sfida del presente e del futuro è garantire la protezione del consumatore e lo sviluppo dell'innovazione, elementi che non devono mai entrare in conflitto. I nuovi strumenti tecnologici vanno usati per migliorare la valutazione dei rischi, non per discriminare".

