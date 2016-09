Moncalvo (Coldiretti), con Novamont stessa visione di sviluppo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Rovigo, 30 set. (AdnKronos) - "L'idea di bio economia di Catia Bastioli, intesa come innovazione, sviluppo sostenibile integrato con i territori, interpreta la stessa visione che il settore dell'agricoltura ha cercato di portare avanti negli ultimi 20 anni". Lo afferma Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti, in occasione dell'inaugurazione dell'impianto Novamont a Bottrighe. Il tema delle filiere integrate "ci piace non solo quando parliamo di cibo - sottolinea - Il nostro impegno, dunque, da un lato è coinvolgere gli agricoltori in questi progetti e dall'altro è agire su tutti i livelli istituzionali per far recepire questa idea di fondo".

