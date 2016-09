Mafia: si pente il boss di Carini Pipitone

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 30 set. (AdnKronos) - C'è un nuovo boss mafioso pentito nel panorama di Cosa nostra del palermitano. Da qualche settimana il capomafia di Carini (Palermo) Antonino Pipitone, detto Nino, ha deciso di collaborare con i magistrati che lo stanno ascoltando in una località segreta. I pm della Dda di Palermo, coordinati da Vittorio Teresi, stanno ascoltando l'ormai ex boss che racconta i retroscena della mafia di Carini. Nei giorni scorsi i familiari di Nino Pipitone sono stati trasferiti in una località segreta.

Adnkronos