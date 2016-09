Mafia: processo trattativa, pm chiedono confronto Masi-Angeli

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Il confronto tra il maresciallo dei Carabinieri Saverio Masi, capo scorta del pm Nino Di Matteo e il colonnello Antonello Angeli, è stato chiesto oggi, alla fine dell'udienza, dai pm del processo sulla trattativa Stato-mafia. I pm Nino Di Matteo e Roberto Tartaglia, dopo le versioni differenti rese dai due testi nelle recenti udienze sul ritrovamento del 'papello' nella cassaforte di Massimo Ciancimino, hanno deciso di mettere i due carabinieri a confronto. Masi sostiene di avere saputo da Angeli di avere visto il 'papello', con le richieste dei boss allo Stato, mentre Angeli lo smentisce. I legali el generale Mario Mori e del colonnello Giuseppe De Donno, imputati per minaccia a corpo politico dello Stato, si sono detti contrari. La Corte d'assise di Palermo deciderà nella prossima udienza, che si terrà il 7 ottobre, quando verrà sentito il colonnello Sergio De Caprio, conosciuto come 'Capitano Ultimo', l'ufficiale che arrestò Totò Riina. La sua audizione era prevista per oggi ma ha mandato una giustificazione in cui dice di avere avuto un impedimento.

