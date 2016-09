Mafia: Finocchiaro, mai conosciuto Romeo, M5S smetta con calunnie

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Trovo sinceramente offensive, strumentali e capziose le richieste e le argomentazioni del senatore Giarrusso. Ho gia' avuto modo ad agosto, nell'aula di Palazzo Madama, di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto in commissione Affari costituzionali. E del resto tutti i membri di quella commissione, compresi i senatori del M5S, possono testimoniare e sanno come si sono svolte le cose". Anna Finocchiaro del Pd risponde così alle accuse del senatore Mario Giarrusso dei 5 Stelle. "Com'è ovvio, quando un singolo avanza una richiesta si avvia una verifica di chi sia la persona che chiede di avere ingresso nelle Aule del Senato e di essere audita da una Commissione. La richiesta di audire l'associazione Cittadinanza attiva, presente dal 1978 (prima con il nome di Movimento federativo democratico) e attiva in tutte le Regioni d'Italia, o meglio il complesso delle associazioni che a Reggio Calabria si riferiscono e sono federate a tale associazione, e' venuta da un Gruppo parlamentare rappresentato in Commissione", spiega Finocchiaro.

