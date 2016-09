Made in Italy: il Gruppo Mastrotto sbarca in Gran Bretagna (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Ma il LFH non è solo uno showroom, non solo un leather studio, ma un modo completamente nuovo di presentarci al mercato. È una scelta consapevole quella di essere presenti ad Old Street, in una palazzina che richiama la tradizione inglese di fine ‘800, ma che nel contempo si colloca nel Shoreditch, dove arte ed high tech si fondono in un quartiere avanguardista e fuori dagli schemi - ha spiegato Mastrotto- L’idea che sta alla base di questo Leather Fashion Hub è di mettere a disposizione di chiunque in UK tratti la pelle, non solo la tradizione del Made in Italy e l’expertise del maggior produttore europeo di pelle, ma anche una consulenza specializzata e specificatamente taylormade per ogni esigenza di design, collezione o sviluppo creativo". "Da qui apriremo un network dinamico di relazioni con giovani designer, istituti di fashion design, affinché chiunque a Londra e nell’intero Paese abbia una qualsiasi necessità legata alla pelle (un lancio creativo occasionale, una ricerca di suggestioni, di prodotti core o innovativi che possano essere inviati in tutto il mondo) trovi nel Leather Fashion Hub di Gruppo Mastrotto un riferimento stimolante, giovane, dinamico e con una expertise globale", ha concluso.

Adnkronos