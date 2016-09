Made in Italy: il Gruppo Mastrotto sbarca in Gran Bretagna (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Il LFH è stato inoltre pensato per rispondere alle esigenze sia dei grandi brand sia di designer e stilisti e presenta il ricco assortimento di pelli dalle molteplici finiture e particolari caratteristiche estetiche, oltre che di specifici standard tecnici che da sempre rappresentano punti di forza del Gruppo. In più, oltre alla possibilità di accedere direttamente ad una vasta proposta di pelli, disponibili in numerose texture e colori, il Leather Fashion Hub a Londra darà l’opportunità di usufruire di tutti i vantaggi offerti dal servizio di pelli in pronta consegna Gruppo Mastrotto Express, ideale per i professionisti del settore per la creazione di collezioni custom made o capsule collection per la sua capacità di evadere un ordine anche di una sola pelle entro 48 ore."Inaugurando il Leather Fashion Hub a Londra, - commenta Chiara Mastrotto, Presidente del Gruppo - la società ha scelto di compiere un ulteriore investimento in un mercato, quello inglese, di assoluto appeal internazionale, dove vogliamo entrare in modo permanente quale partner strategico dei nostri clienti attuali e potenziali. Nel 2015 Gruppo Mastrotto ha registrato a livello consolidato un aumento sul fatturato 2014 del 10%, pari a 42 milioni di euro, per un totale di 462 milioni di Euro. Gli investimenti industriali e commerciali sono stati di 20 milioni di Euro pari al 4,4% del fatturato complessivo. Proprio grazie a questa solidità, unita alla nostra vocazione per l’internazionalizzazione, abbiamo voluto investire sul mercato UK".

