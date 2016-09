Made in Italy: il Gruppo Mastrotto sbarca in Gran Bretagna

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 30 set. (AdnKronos) - La Brexit non spaventa il Gruppo Mastrotto, oggi primo gruppo conciario in Europa, con un fatturato consolidato di oltre 460 milioni di Euro, più di 2.200 dipendenti in tutto il globo e ben 20 stabilimenti tra produzione e logistica in Italia e all’estero e vendite distribuite in più di 110 Paesi del mondo. L’azienda, con sede nel distretto conciario di Arzignano (Vi), ha infatti inaugurato a Londra, presso il nuovo ufficio - The Space in Old Street nel quartiere di Shoreditch (EC1V 9HX district), il Leather Fashion Hub (LFH), la prima show room in Gran Bretagna, con l’obiettivo dichiarato di espandersi sul mercato inglese.Questa scelta conferma dunque gli obiettivi aziendali di internazionalizzazione e crescita, sostenuti tra l’altro dai confortanti dati appena diffusi sul bilancio 2015 che ha segnato un incremento a doppia cifra. Si aggiunge così un altro tassello importante nel network mondiale di Gruppo Mastrotto per assistere i clienti e per diffondere la propria “Leather Experience” mettendo in contatto in modo semplice e diretto i potenziali nuovi clienti con il know-how tutto made in Italy dell’azienda in materia di lavorazione della pelle.

Adnkronos