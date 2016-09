Lombardia: Garante minori in sopralluogo a scuola Rho dopo crollo intonaco

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 30 set. (AdnKronos) - Il Garante regionale per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Massimo Pagani ha effettuato, questo pomeriggio, un sopralluogo nella scuola secondaria di primo grado 'Alessandro Manzoni' di Rho, alle porte di Milano, dove due studenti sono rimasti leggermente feriti per il crollo di alcuni calcinacci nella loro aula. Lo comunica in una nota il Consiglio regionale della Lombardia."I diritti dei minori – spiega Pagani – si attuano anche garantendo ai ragazzi di poter frequentare istituti a norma". Quello che è successo oggi "è quanto meno preoccupante e per quanto mi è possibile, farò tutte le segnalazioni del caso". "Il mio primo pensiero - aggiunge il Garante - va ai ragazzi feriti". E inoltre "esprimo la mia solidarietà al sindaco di Rho e in generale a tutti gli amministratori locali che devono avere tutte le risorse necessarie per la messa in sicurezza delle scuole, senza vincoli di sorta".

