Insegnanti a scuola di riciclo al Museo Explora di Roma

Roma, 30 set. - (AdnKronos) - Sacchetti per la spesa, tappi, bottiglie, vaschette, contenitori. La plastica avvolge come una pellicola le nostre vite. La usiamo e poi la gettiamo via, senza preoccuparci di quello che avverrà. Ma cosa accade quando non viene più trattata come un rifiuto ma una risorsa preziosa? A rivelare i segreti del riciclo ci pensa l’Ong Green Cross con l’incontro riservato agli insegnanti, che si terrà lunedì 3 ottobre a Explora, il Museo dei Bambini di Roma. L’appuntamento “Plastica preziosa” si inserisce nell’ambito dell’Open Day di Explora a cui prenderanno parte oltre 150 insegnanti del Lazio. Sono previsti incontri e workshop per scoprire tutti i laboratori e i protagonisti del nuovo anno scolastico. Valerio Rossi Albertini, fisico-chimico del Cnr e membro del comitato scientifico di Green Cross, spiegherà ai partecipanti le possibilità di recupero dei diversi materiali plastici, le potenzialità del riciclo e di come questo sia possibile partendo dalla nostra vita quotidiana."È importante che i bambini imparino fin da subito a essere soggetti attivi dei processi di raccolta differenziata e riciclo - dichiara Valerio Rossi Albertini - Oggi in Italia viene avviato al riciclo il 60% dei rifiuti di plastica da imballaggio, ma una gran parte di quella restante finisce ancora direttamente negli ecosistemi naturali, molta nei nostri mari, con gravi conseguenze per l’ambiente e gli organismi che la ingeriscono". Ci saranno anche laboratori per illustrare ai presenti come separare e riciclare i diversi tipi di plastica.

