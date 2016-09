Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos/dpa) - Cresce la produzione industriale in Giappone. Ad agosto si è registrato, infatti, un incremento, il primo in due mesi, dell'1,5% rispetto al mese precedente. Ad annunciarlo il Governo di Tokyo. "La produzione industriale mostra segni di incremento a un passo moderato", ha dichiarato il ministro dell'Economia, Commercio e Industria in una nota.

