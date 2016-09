Galletti: Mater-Biotech scommessa di sviluppo per il Paese

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Mater-Biotech è una grande scommessa di sviluppo sostenibile che guarda coerentemente alla chimica verde come punto di forza del rilancio produttivo del nostro Paese in senso circolare". Lo afferma il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti nel giorno della presentazione dello stabilimento Mater-Biotech di Novamont a Bottrighe, in provincia di Rovigo, che produce butandiolo da materie prime rinnovabili. "Da oggi in Italia c’è una fabbrica che rappresenta un 'unicum' nel mondo, che guarda al futuro con le migliori tecnologie al servizio di una produzione 'green', con una ricaduta positiva per il territorio, la riconversione di un sito dismesso e la riduzione delle emissioni di CO2 - afferma Galletti - Ingredienti di un Paese che vuole crescere e che può farlo se saprà puntare senza esitazioni sull’innovazione verde".

Adnkronos