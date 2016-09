Fs: lancia promozione per mostra Edward Hopper al Vittoriano

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos) - FS Italiane sostiene la mostra Edward Hopper in programma da sabato 1 ottobre 2016 al 12 febbraio 2017 al Complesso del Vittoriano di Roma – Ala Brasini. La società di trasporto del Gruppo Fs, Trenitalia, sarà infatti vettore ufficiale dell’evento e ai suoi clienti sarà riservato l’ingresso alla mostra con l’offerta 2x1 sul biglietto intero. La promozione sarà valida per tutti i clienti Trenitalia che all’ingresso della mostra esibiranno un biglietto delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), in formato digitale o cartaceo, con destinazione Roma insieme alla CartaFreccia. Potranno usufruire della promozione 2x1 anche i clienti del trasporto regionale previa esibizione dell’abbonamento Trenitalia. Sarà possibile usufruire dell’offerta una sola volta e la data di emissione del biglietto dovrà essere antecedente al massimo di tre giorni dalla data prescelta per visitare la mostra. Con il sostegno all’evento, il Gruppo FS Italiane conferma il suo impegno a favore del mondo della cultura al fianco di grandi istituzioni come la Biennale di Venezia, la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, le Scuderie del Quirinale, il Palazzo delle Esposizioni e il Complesso del Vittoriano di Roma, la Fondazione Brescia Musei. E’ una vocazione quasi naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto civile ed economico del Paese, che conta oggi circa 70mila dipendenti, e trasporta ogni anno 600 milioni di passeggeri su un network ferroviario di oltre 16.700 chilometri, di cui 1.000 ad alta velocità.

