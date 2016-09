Fondo Cometa: chiusa gara da 8,3 mld, mandati gestione a 7 società (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Il bando di gara ha riguardato il rinnovo dei mandati per i Comparti Monetario Plus, Reddito e Crescita, per una capitalizzazione complessiva di 8.3 miliardi di euro. La procedura, apertasi nel mese di aprile con la pubblicazione del bando stesso, ha visto la partecipazione di 35 fra le più qualificate società di gestione e compagnie assicurative a livello internazionale.Dopo un approfondito lavoro di analisi dei profili e delle offerte economiche prospettate dai candidati in short list, e al termine di un ciclo di incontri con i candidati stessi, il consiglio di amministrazione del Fondo Cometa ha deliberato di assegnare in gestione il comparto Monetario Plus, comparto di uscita per gli aderenti prossimi a cessare l’attività lavorativa, ad Allianz global investors, Eurizon capital Sgr e Groupama asset managment Sgr attraverso mandati obbligazionari a rischio controllato;Il comparto Reddito, comparto previdenziale per eccellenza finalizzato a offrire un rendimento adeguato in linea col Tfr, è stato affidato a Allianz global investors, BlackRock investment management, Candriam investors group, Credit Suisse e State street global advisor,s assegnatari di mandati di tipo multi asset attivo total return, mentre il comparto Crescita (finalizzato a consentire agli aderenti con un profilo di rischio/rendimento e un orizzonte temporale idoneo, di sfruttare la maggiore volatilità contenuta in esso) andrà a BlackRock investment management e Candriam investors group, che opereranno sulla base di mandati di tipo multi asset attivo a rischio controllato.

Adnkronos