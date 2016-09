Fisco: pm Milano chiede condanna Bracco a un anno e tre mesi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 30 set. (AdnKronos) - Il pubblico ministero di Milano Giordano Baggio ha chiesto una condanna a un anno e tre mesi di reclusione per Diana Bracco, presidente dell’omonimo gruppo, per frode fiscale e appropriazione indebita. Secondo l'accusa, Bracco avrebbe commesso una frode fiscale da oltre un milione di euro abbattendo l'imponibile attraverso fatture per spese personali, come la manutenzione di barche o case, fatte confluire sui bilanci delle società del gruppo. L'accusa ha chiesto altre tre condanne a nove mesi per altrettanti imputati. La prossima udienza è fissata al 5 ottobre prossimo quando la parola passerà alle difese.

Adnkronos