Fisco: legale Bracco, estranea ad accusa, nessuna evasione o reato

Milano, 30 set. (AdnKronos) - "Ribadiamo la totale estraneità della nostra assistita alle accuse mosse", così l'avvocato Giuseppe Bana legale di Diana Bracco replica alla tesi sostenute dal pubblico ministero di Milano che ha chiesto la condanna a un anno e tre mesi per frode fiscale e appropriazione indebita. "Come è emerso dal dibattimento, le fatture contestate non erano inesistenti e anzi si riferivano a prestazioni realmente eseguite. Questo elemento, come confermato dall'autorevole parere di Livia Salvini, professoressa ordinaria di diritto tributario dell’Università Luiss di Roma, fa decadere ogni rilevanza penale ai fatti contestati", evidenzia il difensore. "Dal punto di vista fiscale tutte le imposte sono state pagate e pertanto non ci sono situazioni aperte con l’Agenzia delle Entrate. Siamo assolutamente sereni e fiduciosi - conclude l'avvocato Bana - per il prosieguo del dibattimento".

