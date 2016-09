Farmaci: l'indagine, 1 pediatra Ssn su 3 prescrive prodotti omeopatici

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos Salute) - Quasi un pediatra di famiglia su 3 affianca l'omeopatia alle cure farmacologiche tradizionali. E' quanto emerge da un'indagine presentata dal presidente di Omeoimprese, Giovanni Gorga, in occasione del X Congresso nazionale Fimp (Federazione italiana medici pediatri) in corso a Pisa. Il dato indica una progressiva diffusione delle medicine complementari nella cura dei bambini, in affiancamento (non in alternativa) ai prodotti allopatici."Il sondaggio - racconta Gorga - è frutto di una consultazione online avvenuta prima dell'estate fra i 5.400 pediatri aderenti alla più importante e rappresentativa associazione di specialisti. Il 98% delle risposte al questionario è pervenuta dai pediatri convenzionati con il Ssn. Il 30% degli intervistati ha dichiarato un utilizzo quotidiano dell'omeopatia, sottolineando un approccio olistico alla salute del bambino". I dati sono in linea con quanto emerso nel corso dell'ultima fotografia del settore diffusa a marzo 2016 da Omeoimprese, secondo cui il 36% degli 8 milioni gli italiani che ricorrono all'omeopatia lo fa anche per i propri bambini. L'indagine di oggi sottolinea una lieve ma costante crescita dell'utilizzo del farmaco omeopatico su prescrizione medica: nel 2012 la percentuale dei pediatri (35% Asl, 47% ospedalieri) si attestava al 23%.La forma farmaceutica più utilizzata sono le gocce nella fascia di età 0-2 anni e i granuli, seguiti dalla dose globuli nella fascia 2-10 anni. Veramente minima la percentuale di effetti avversi riscontrati dai pediatri. I dottori dei bambini, inoltre, ricorrono all'omeopatia per malattie delle vie respiratorie (68%), allergie, problemi dermatologici, gastroenteriti, malattie dell'alimentazione, problemi metabolici (85%), patologie nervose (61%) e disturbi del sonno.I pediatri che ricorrono all'omeopatia, sempre secondo la ricerca, sono specialisti con alle spalle corsi post-universitari triennali (54%) e spesso iscritti regolarmente a un Registro per la pratica omeopatica (31%) presso gli ordini dei medici. "I vantaggi emersi dalle testimonianze dei medici della Fimp - continua Gorga - incoraggiano il settore ad andare avanti nella ricerca al servizio della salute delle famiglie italiane, ma ci pongono anche nelle condizioni di chiedere alle Istituzioni una maggiore attenzione verso il settore, visto il particolare momento che ci inserisce di diritto nel mercato farmaceutico". "Siamo felici che al sondaggio abbiano riposto in prevalenza medici pediatri del Ssn e con una formazione specialistica. I nostri prodotti sono farmaci a tutti gli effetti, tanto è vero che sono sottoposti a un esame molto severo da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, come del resto richiede la normativa europea, e dal 2019 i medicinali sul mercato dovranno avere l'Aic".

Adnkronos