Esselunga: Caprotti, il re dei supermercati con il pallino dell'arte/Scheda (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Il 21 settembre 2007 a Milano, presenta il suo libro, intitolato 'Falce e Carrello'. Nel testo, Caprotti racconta degli ostacoli frapposti all'espansione del suo gruppo nelle regioni 'rosse', accusando le Coop locali di gravi scorrettezze commerciali, oltre che di intrecci indissolubili con la politica. Il volume dà vita a una lunga battaglia nelle aule dei tribunali a colpi di denunce e richieste di maxi risarcimenti. Nel 2011 il tribunale di Milano condanna Esselunga a risarcire Coop e al ritiro del pamphlet dal mercato, vietando inoltre di reiterarne la pubblicazione e di diffonderne i contenuti. Tuttavia il giudice della prima sezione civile della Corte d'Appello di Milano accoglie la richiesta di sospensiva presentata da Esselunga contro la precedente sentenza e, in attesa del giudizio di secondo grado, il libro viene ristampato e ridistribuito nel circuito commerciale.Grande anche la passione di Caprotti per l'arte. Nel 2013 ufficializza la donazione alla Pinacoteca Ambrosiana di un dipinto su tavola del XVI secolo, acquistato nel gennaio 2007 da Sotheby's per 440mila dollari. Si tratta di un volto di Cristo attribuito al pittore Gian Giacomo Caprotti, artista noto come il Salaino o Salaì, ragazzo di bottega, allievo, modello e amico di Leonardo da Vinci.

Adnkronos