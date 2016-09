Enac: accordo con Ryanair su controversia documenti identità

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos) - Accordo raggiunto tra Enac e Ryanair su una controversia che risale al 2010 tra il presidente dell'ente nazionale dell'aviazione civile, Vito Riggio, e l'amministratore delegato dell'aviolinea, Vito Riggio. Ad annunciarlo è l'Enac in una nota. Il riferimento è all'accesa polemica sorta tra Riggio e O'Leary quando la compagnia low cost irlandese comunicò di accettare come documento di riconoscimento valido per l'imbarco il solo passaporto e la carta d'identità e non altri documenti, come ad esempio, la patente di guida. La controversia, ricorda l'Enac, "ha portato a un acceso dibattito che, a parere dell’Enac, ha danneggiato l’ente e il suo presidente". Enac e Ryanair, prosegue la nota, accolgono positivamente l’accordo e, nel rispetto dei reciproci ruoli, auspicano di continuare a lavorare insieme per lo sviluppo del settore del trasporto aereo in Italia.

Adnkronos