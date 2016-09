Carburanti: Staffetta Quotidiana, prezzi in rialzo dopo decisioni Opec

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos) - Si fanno sentire questa mattina sui prezzi dei carburanti alla pompa i primi effetti della decisione dell'Opec di tagliare la produzione di greggio. I mercati petroliferi internazionali hanno avuto ieri un sussulto anche se già oggi la temperatura sembra in calo. Ma tanto è bastato a far muovere i listini dei prezzi alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina TotalErg ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Queste le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 13mila impianti: benzina self service a 1,454 euro/litro (-0,1 cent, pompe bianche 1,430), diesel a 1,296 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,273); benzina servito a 1,558 euro/litro (-0,1 cent, pompe bianche 1,474), diesel a 1,404 euro/litro (-0,1 cent, pompe bianche 1,317); gpl a 0,535 euro/litro (-0,1 cent, pompe bianche 0,518), metano a 0,977 euro/kg (-0,1 cent, pompe bianche 0,967).

Adnkronos