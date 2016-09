Camorra: Marcucci, recupero Van Gogh grande emozione

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 30 set. (AdnKronos) - "L’operazione del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli che ha portato al recupero delle opere di Van Gogh del valore di di 50 milioni di dollari, dimostra l’efficienza delle nostre forze dell’ordine a cui va tutto il nostro ringraziamento". Lo dichiara il senatore del Pd, Andrea Marcucci, presidente della Commissione Cultura a Palazzo Madama. "Il recupero di meravigliosi capolavori che appartengono di diritto al patrimonio dell'umanità - afferma Marcucci - è sempre un momento di grande emozione. Era il 7 dicembre del 2002 quando i ladri riuscirono a sottrarre al Museo Van Gogh di Amsterdam i due quadri 'La spiaggia di Scheveningen durante un temporale' e 'Una congregazione lascia la chiesa riformata di Nuenen'. Da Amsterdam i quadri finirono a Castellammare di Stabia (Na), acquistati dal clan camorristico degli Amato-Pagano come investimento dei proventi di attività illecite". "Oggi, come ha detto il Ministro Franceschini, è un giorno importante e dobbiamo essere orgogliosi della forza del sistema Italia nella lotta al traffico illecito delle opere d'arte. Grazie dunque alla procura di Napoli, alla Guardia di Finanza e all’impegno profuso dalle Istituzioni per recuperare i beni che sono stati depredati al nostro patrimonio culturale unico e incommensurabile", conclude Marcucci.

