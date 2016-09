Assicurazioni: Rossi, terremoto esempio spesa 'ex post' italiani

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 30 set. (AdnKronos) - "C'è una evidente sottoassicurazione sui danni, escludendo quelli sulle auto, che sono obbligatori per legge. È necessario lo sforzo e l'iniziativa di tutti gli attori, come media, supervisori e compagnie stesse, per innalzare il grado di consapevolezza dei clienti". Così Salvatore Rossi, presidente dell'Ivass e direttore generale della Banca d'Italia, nell'intervento introduttivo del convegno 'The insurer of change - Riconfigurare la Compagnia nell'era digitale', in corso alla Fondazione Cariplo di Milano. "Il terremoto in centro Italia - continua Rossi - è certamente un caso abbastanza eclatante che ci ricorda come ogni anno il contribuente italiano spenda 'ex post' per riparare. Gli italiani dovrebbero spendere 'ex ante' per assicurarsi e attrezzarsi a rispondere, ad esempio, alle calamità naturali".

Adnkronos