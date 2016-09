Assicurazioni: Farina (Ania), obbligati a innovare

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 30 set. (AdnKronos) - "Il mondo delle assicurazioni è obbligato a innovare". Così Maria Bianca Farina, presidente di Ania, nell'intervento introduttivo del convegno 'The insurer of change - Riconfigurare la Compagnia nell'era digitale', in corso alla Fondazione Cariplo di Milano. "L'innovazione è una necessità - continua Farina - ma anche una grande opportunità per le assicurazioni, che devono evolvere il modello assicurativo a beneficio di tutti". Secondo Farina, "la disponibilità di big data può causare dei problemi di sicurezza e privacy. Su questi temi dobbiamo sederci tutti insieme, assicurazioni, regolatori e associazioni di consumatori - continua Farina - e ragionare per trovare le soluzioni più adeguate. Dobbiamo diffondere il fatto che l'obiettivo principale delle compagnie di assicurazione è proteggere la società e, per questa strada, rendere il Paese meno vulnerabile".

Adnkronos